HOME NEWS NUSANTARA

Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |13:25 WIB
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pimpin wisuda prajurit taruna (Foto: Dok/Riyan Rizki)
A
A
A

JATENG — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin prosesi wisuda bagi prajurit taruna Akademi TNI dan Bhayangkara taruna Akademi Kepolisian di Lapangan Sapta Marga, Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/11/2025).

Dalam amanatnya, Sigit kembali menegaskan kolaborasi TNI–Polri merupakan faktor fundamental untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. "Saya perpesan agar terus memperhatikan sinergisitas dan solidaritas TNI-Polri dalam setiap perjalanan. Sehingga mampu melewati berbagai tantangan bangsa demi mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045," kata Sigit.

Pada wisuda tahun ini, 1.621 taruna dinyatakan lulus pendidikan dasar integratif, terdiri dari 713 taruna Akmil, 350 AAL, 210 AAU, dan 348 Bhayangkara taruna Akpol.

Sigit menuturkan TNI dan Polri memegang peran sentral dalam mengawal agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, sebagaimana yang tercantum dalam Asta Cita.

"Keberhasilan seluruh kebijakan tersebut tentunya merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa termasuk TNI-Polri sebagai garda terdepan yang saling melengkapi dalam menyelesaikan berbagai tantangan bangsa melalui tugas pokoknya masing-masing," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
