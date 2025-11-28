Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!

JAKARTA - Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan mengatakan, usulan Komisi III DPR yang merekomendasikan Korlantas Polri menjadi Badan Lalu Lintas (Balantas) Polri dan dipimpin jenderal bintang tiga hal yang bagus. Mengingat, tugas Polri bakal semakin berat.

"Kami melihat usulan itu bagus dan masuk akal mengingat tugas Korlantas Polri ke depan semakin berat,” ujar Edi kepada Okezone, Jumat (28/11/2025).

Berdasarkan riset yang dilakukan Lemkapi, kata Edi, tugas Korlantas Polri itu semakin dibutuhkan dan banyak menyentuh kebutuhan masyarakat mulai dari kelancaran jalan, pengalihan jalan saat ada bencana, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan. Bahkan, termasuk pekerjaan berat mengamankan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan mudik lebaran.

“Korlantas juga harus bisa mengendalikan tugas Dirlantas di seluruh Indonesia untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat di jalan raya serta memastikan seluruh pelayanan registerasi kendaraan berjalan lancar,” imbuh mantan anggota Kompolnas periode 2012-2016.

Untuk itu, pihaknya melihat rekomendasi tersebut sangat baik dan mendukung peningkatan Korlantas menjadi Balantas Polri.

(Arief Setyadi )