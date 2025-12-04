Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel

JAKARTA — Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan gembong narkoba Dewi Astutik atau PA (43) rupanya diburu Korea Selatan (Korsel). Hal itu terungkap berdasarkan komunikasi BNN dengan otoritas Korsel.

“Dari pendalaman didapatkan info benar Paryatin alias Dewi Astutik merupakan DPO Negara Korea Selatan,” kata Kepala BNN, Komjen Pol Suyudi Ario Seto, Rabu (3/12/2025).

Suyudi menerangkan, informasi tersebut diterima dari pihak Kejaksaan Korsel setelah penangkapan WNI terkait kasus narkoba. Diduga WNI tersebut merupakan salah satu orang yang direkrut Dewi Astutik dalam jaringannya.

"Didapat info saat ada komunikasi BNN dengan Kejaksaan Korea pasca tertangkapnya Iqbal, WNI rekrutan Paryatin alias Dewi, di Jeju, Korea, oleh Bea Cukai Korsel," ujar Suyudi.

Suyudi mengatakan Dewi Astutik aktif merekrut WNI untuk bergabung dengan jaringannya. Para WNI itu kemudian ditugaskan sebagai kurir di berbagai negara.

"Sementara berdasarkan pendalaman, Paryatin khusus merekrut WNI yang jobless di Kamboja serta kawan-kawan kurir yang bersedia bergabung," ungkapnya.

Ia menambahkan, para WNI itu akan ditugaskan sebagai kurir di berbagai negara, termasuk Korsel. "Daerah operasi Paryatin Indonesia hingga Kamboja. Kurir-kurirnya beroperasi di negara-negara antara lain Indonesia, Laos, Hong Kong, Korea, Brasil, Ethiopia," jelas dia.

(Arief Setyadi )