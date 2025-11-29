Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |15:19 WIB
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
Polri terbangkan bantuan logistik ke wilayah sulit terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
JAKARTA – Polri mengirimkan bantuan logistik via udara untuk mempercepat penyaluran bantuan ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pendistribusian itu dilakukan ke wilayah yang sulit dijangkau.

Waastamaops Kapolri, Irjen Laksana, menjelaskan bantuan tersebut dikhususkan untuk masyarakat yang terdampak dan sangat segera memerlukan bantuan.
“Pagi hari ini kita bersama-sama berada di Pondok Cabe, Pol Udara, untuk melaksanakan pendorongan bantuan kepada masyarakat yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Laksana di Mako Polisi Udara, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (29/11/2025).

Ia menekankan percepatan pengiriman dilakukan agar masyarakat dapat bertahan dalam kondisi darurat. “Pendorongan logistik ini kita upayakan secepatnya agar dapat membantu masyarakat, sehingga mereka dapat bertahan dalam keadaan yang darurat,” ujarnya.

Laksana menjelaskan fasilitas udara telah disiapkan secara maksimal. “Fasilitas udara sudah siap, rekan-rekan bisa lihat sendiri. Dari Mabes Polri kita mendorong bantuan dari Pondok Cabe, sedangkan dari masing-masing polda akan didorong menggunakan kapal terdekat atau helikopter yang ada di polda sekitar,” ucapnya.

Pengiriman bantuan dilakukan hari ini dengan mempertimbangkan kondisi cuaca yang tidak menentu. “Bapak Kapolri memerintahkan agar segera membantu menyelesaikan masalah-masalah di daerah terdampak, baik kekurangan bahan makanan, peralatan seperti genset, alat komunikasi, alat-alat SAR seperti perahu karet, pelampung, maupun peralatan medis,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
