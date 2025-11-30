Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban Tewas di Gaza Tembus 70 Ribu Orang, Israel Terus Lancarkan Serangan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |06:47 WIB
Korban Tewas di Gaza Tembus 70 Ribu Orang, Israel Terus Lancarkan Serangan
Korban Tewas di Gaza Tembus 70 Ribu Orang, Israel Terus Lancarkan Serangan
A
A
A

GAZA - Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan, korban tewas akibat serangan Israel di Gaza, Palestina, telah melampaui 70 ribu jiwa. Serangan Israel terus berlanjut menewaskan warga Palestina di Gaza, meski tengah gencatan senjata.  

1. Korban Tewas Tembus 70 Ribu

Kementerian menyatakan pada Sabtu (29/11/2025), setidaknya 70.100 orang telah tewas di seluruh Jalur Gaza sejak perang genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023. "Sementara lebih dari 170.900 lainnya terluka," katanya melansir Al Jazeera, Minggu (30/11/2025).

Tonggak sejarah yang suram ini terjadi ketika Israel terus melancarkan serangan ke Gaza, meskipun gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat dengan Hamas telah berlaku bulan lalu.

2. Israel Terus Serang Gaza, Meski Gencatan Senjata

Para petugas medis melaporkan sebelumnya pada Sabtu, dua anak Palestina tewas dalam serangan pesawat tak berawak Israel di kota Bani Suheila, sebelah timur Khan Younis di Gaza selatan.

Saksi mata mengatakan, pesawat tanpa awak (drone) menjatuhkan bom di atas sekelompok warga sipil di dekat Sekolah al-Farabi pada Sabtu pagi. Serangan itu menewaskan dua bersaudara, Juma dan Fadi Tamer Abu Assi.

Kedua remaja tersebut dibawa ke Kompleks Medis Nasser di Khan Younis dengan luka kritis. "Mereka kemudian dinyatakan meninggal dunia," kata sumber medis.

Wilayah yang menjadi sasaran serangan terletak di luar apa yang disebut Garis Kuning. Wilayah ini menandai batas penempatan kembali pasukan Israel yang disepakati dalam perjanjian gencatan senjata, yang mulai berlaku pada 10 Oktober. Demikian penjelasan sumber tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186282/pemerintah-0BTz_large.jpg
Soroti Konflik Palestina-Israel, Menag: Indonesia Harus Ikut Serta Jaga Perdamaian Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183915/richard_falk-L295_large.jpg
Selidiki Pelanggaran Israel, Pakar Hukum Internasional Diinterogasi di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183892/kondisi_pengungsi_gaza-TWnG_large.jpg
Musim Dingin di Gaza, Tenda Pengungsi Ambruk dan Kondisi Kemanusiaan Memburuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183489/pemukim_israel_bakar_masjid_dan_alquran_di_tepi_barat-2Dvc_large.jpg
Dunia Kecam Pemukim Israel Bakar Masjid dan Alquran di Tepi Barat Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183056/menteri_keamanan_nasional_sayap_kanan_israel_itama_ben_gvir-GDEv_large.jpg
Israel Loloskan Tahap Awal RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183049/israel_terus_serang_gaza_saat_gencatan_senjata-GwZH_large.jpg
Sebulan Gencatan Senjata, Hampir Setiap Hari Israel Serang Gaza hingga Tewaskan 242 Warga Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement