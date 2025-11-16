Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Musim Dingin di Gaza, Tenda Pengungsi Ambruk dan Kondisi Kemanusiaan Memburuk

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |14:40 WIB
Musim Dingin di Gaza, Tenda Pengungsi Ambruk dan Kondisi Kemanusiaan Memburuk
Musim Dingin di Gaza, Tenda Pengungsi Ambruk dan Kondisi Kemanusiaan Memburuk (Anadolu)
A
A
A

JAKARTA - Tenda-tenda yang menampung warga Gaza, Palestina, yang mengungsi tak mampu menahan hujan pertama musim dingin. Sejumlah tenda sobek dan roboh, membuat keluarga-keluarga pengungsi tersisa tanpa perlindungan sama sekali.

1. Tenda Roboh

Dalam hitungan menit, kain lusuh yang menjadi satu-satunya tempat berlindung berubah menjadi genangan lumpur yang menahan langkah anak-anak dan membasahi kepala para ibu yang berusaha melindungi sisa barang-barang mereka.

Melansir Anadolu, Minggu (16/11/2025), saat hujan deras mengguyur, ribuan keluarga pengungsi menghadapi babak baru dari penderitaan panjang mereka, setelah sebelumnya berjuang menghadapi kelaparan dan dua tahun serangan Israel.

Tanpa infrastruktur yang memadai, pemandangan di kamp-kamp pengungsian menunjukkan warga menumpuk batu dan pasir untuk mengangkat alas tidur agar tidak terendam. Sementara lainnya mencari sudut apa pun yang masih kering setelah hujan turun.

Pada Jumat (14/11/2025) pagi, air hujan membanjiri ratusan tenda dan tempat berlindung, memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sangat kritis setelah dua tahun perang.

Kondisi ini terjadi ketika keluarga-keluarga masih terkurung di area sempit di belakang apa yang disebut “garis kuning”, setelah Israel melarang mereka kembali ke rumah-rumah yang hancur selama serangan.

“Garis kuning” adalah garis penarikan pasukan pertama dalam fase awal kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku pada 10 Oktober. Garis ini memisahkan wilayah yang masih berada di bawah kendali militer Israel di bagian timur dari daerah yang boleh diakses warga Palestina di bagian barat.

Pasukan Israel dilaporkan kerap menargetkan warga Palestina yang mendekati garis tersebut, meski tidak melintas ke area terlarang.

Keluarga-keluarga pengungsi menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan akibat keterbatasan kebutuhan dasar, sulitnya memperoleh barang esensial, serta minimnya layanan penting di tengah blokade Israel yang terus berlangsung.

Sebagian besar pengungsi masih bergantung pada tenda-tenda usang untuk bertahan hidup. Kantor media pemerintah Gaza memperkirakan sekitar 93 persen tenda pengungsian sudah tidak layak huni, yakni sekitar 125.000 dari total 135.000 tenda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183915/richard_falk-L295_large.jpg
Selidiki Pelanggaran Israel, Pakar Hukum Internasional Diinterogasi di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183489/pemukim_israel_bakar_masjid_dan_alquran_di_tepi_barat-2Dvc_large.jpg
Dunia Kecam Pemukim Israel Bakar Masjid dan Alquran di Tepi Barat Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183056/menteri_keamanan_nasional_sayap_kanan_israel_itama_ben_gvir-GDEv_large.jpg
Israel Loloskan Tahap Awal RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183049/israel_terus_serang_gaza_saat_gencatan_senjata-GwZH_large.jpg
Sebulan Gencatan Senjata, Hampir Setiap Hari Israel Serang Gaza hingga Tewaskan 242 Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182230/warga_palestina_diserang_pemukim_israel-BGO9_large.jpg
PBB Ungkap Serangan Pemukim Israel ke Warga Palestina di Tepi Barat Pecahkan Rekor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181180/gaza-q4UO_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 3 Warga Palestina di Gaza, Total 239 Tewas Selama Gencatan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement