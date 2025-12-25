Warga Palestina Kembali Rayakan Natal di Tengah Serangan Israel di Tepi Barat

TEPI BARAT - Ribuan warga Palestina berkumpul di Betlehem pada Malam Natal untuk perayaan publik pertama sejak 2022. Sebelumnya, perayaan dibatalkan selama dua tahun sebagai penghormatan kepada ribuan orang yang tewas selama perang genosida Israel di Gaza.

1. Sukacita Natal

Melansir Al Jazeera, Kamis (25/12/2025), keluarga-keluarga memenuhi Lapangan Manger di kota Tepi Barat yang diduduki saat pohon Natal raksasa kembali ke alun-alun, menggantikan pajangan kelahiran Yesus yang digunakan selama perang yang menunjukkan bayi Yesus di tengah puing-puing dan kawat berduri, melambangkan kehancuran di Gaza.

Perayaan dipimpin Kardinal Pierbattista Pizzaballa. Ia adalah pemimpin Katolik tertinggi di Tanah Suci, yang tiba di Betlehem dari Yerusalem dalam prosesi Natal tradisional. "Natal yang penuh cahaya," serunya.

Pasukan pramuka dari berbagai kota di Tepi Barat berbaris di jalan-jalan Betlehem, bagpipe mereka dihiasi dengan kain tartan dan bendera Palestina.

Sejak dimulainya perang genosida Israel di Gaza, pasukan Israel telah melakukan penggerebekan hampir setiap hari di seluruh Tepi Barat, menangkap ribuan warga Palestina dan membatasi pergerakan antar kota secara tajam.

Warga Palestina mengatakan peningkatan kehadiran militer, penutupan jalan, dan penundaan di pos pemeriksaan telah menghalangi pengunjung, melumpuhkan sektor pariwisata yang menjadi tumpuan ekonomi Betlehem.

Sebagian besar yang merayakan adalah penduduk setempat, dengan hanya sedikit pengunjung asing.

Pengangguran di Betlehem melonjak dari 14 persen menjadi 65 persen selama perang genosida di Gaza, kata Wali Kota Maher Nicola Canawati awal bulan ini. Ia menambahkan, seiring memburuknya kondisi ekonomi, sekitar 4.000 penduduk meninggalkan kota untuk mencari pekerjaan.