HOME NEWS INTERNATIONAL

85 Ribu Tentara Israel Alami Gangguan Mental Gara-Gara Perang Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |17:59 WIB
85 Ribu Tentara Israel Alami Gangguan Mental Gara-Gara Perang Gaza
Tentara Israel. (Foto: AP)
A
A
A

JAKARTA – Jumlah tentara Israel yang menerima perawatan untuk gangguan psikologis telah meningkat tajam sejak perang di Gaza dimulai dua tahun lalu, demikian diungkap seorang pejabat Kementerian Pertahanan Israel, Minggu (7/12/2025).

Tamar Shimoni, wakil kepala Departemen Rehabilitasi kementerian, mengatakan kepada Radio Angkatan Darat bahwa kementerian menangani sekitar 62.000 kasus psikologis pada malam 7 Oktober 2023, dan angka tersebut telah meningkat menjadi sekitar 85.000 — peningkatan yang ia gambarkan sebagai “belum pernah terjadi sebelumnya.”

Ia mengatakan sepertiga tentara Israel menghadapi masalah psikologis terkait dengan peristiwa 7 Oktober.

Dilansir TRT World, Shimoni mengatakan seorang terapis kini menangani hingga 750 pasien, dan di beberapa daerah bahkan lebih, sehingga sulit untuk menjangkau semua orang yang membutuhkan perawatan dengan cepat.

Pada November, surat kabar Yedioth Ahronoth memperingatkan tentang “krisis psikologis yang meluas” di Israel, menyebutkan meningkatnya kecanduan narkoba dan hampir dua juta orang membutuhkan dukungan kesehatan mental, termasuk sejumlah besar tentara.

 

Halaman:
1 2
      
