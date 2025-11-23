Israel Lancarkan Serangan Udara di Gaza saat Gencatan Senjata, Tewaskan 22 Warga Palestina

Serangan udara Israel di Gaza telah menewaskan 310 warga Palestina sejak gencatan senjata dimulai.

JAKARTA – Setidaknya 22 warga Palestina tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di Gaza utara dan tengah, menurut pejabat medis dan pertahanan sipil Hamas.

Mereka mengatakan lima lokasi telah terkena serangan, termasuk rumah-rumah penduduk. Seorang komandan senior Hamas termasuk di antara korban tewas, menurut sumber lokal.

Militer Israel menyatakan telah menyerang sejumlah target di Gaza sebagai tanggapan atas insiden sebelumnya pada Sabtu (22/11/2025), ketika dilaporkan seorang “teroris bersenjata” menembaki tentara setelah melintasi apa yang disebut “garis kuning” di Jalur Gaza, yang menandai wilayah di bawah kendali penuh Israel. Hamas membantah laporan tersebut.

Kedua belah pihak saling menuduh melanggar kesepakatan gencatan senjata yang disepakati enam minggu lalu.

Lebih dari 310 warga Palestina tewas dalam serangan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sebagaimana dilansir BBC.

Pertahanan sipil wilayah tersebut menyebut serangan Israel pada hari Sabtu menargetkan Kota Gaza di utara, serta Deir al-Balah dan kamp Nuseirat di Gaza tengah.