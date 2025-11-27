Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Rekomendasikan Korlantas Jadi Balantas Dipimpin Jenderal Bintang 3, Begini Reaksi Kakorlantas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |20:21 WIB
DPR Rekomendasikan Korlantas Jadi Balantas Dipimpin Jenderal Bintang 3, Begini Reaksi Kakorlantas
Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Komisi III DPR RI merekomendasikan agar Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri naik kelas menjadi Badan Lalu Lintas (Balantas). Rekomendasi tersebut tertuang dalam kesimpulan raker bersama Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho, Kamis (27/11/2025).

Rekomendasi itu didasari atas tantangan dan beban kerja Korlantas Polri yang makin kompleks. Rekomendasi Korlantas menjadi Balantas ini juga dinilai sesuai kebijakan Kapolri tentang transformasi organisasi Polri.

"Komisi III DPR RI merekomendasikan Korlantas Polri menjadi Badan Lalu Lintas Polri (Balantas Polri) berpangkat bintang 3 sesuai dengan kebijakan Kapolri tentang transformasi organisasi Polri dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," bunyi kesimpulan rapat, Kamis.

Menanggapi hal itu, Agus meminta doa restu agar Korlantas dapat naik kelas menjadi Balantas. Ia tak berkomentar banyak dan hanya bisa bekerja serta berdoa.

"Mohon doa restu, moga-moga. Kita hanya bisa bekerja dan berdoa," pungkas Agus.

