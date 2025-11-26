Advertisement
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Polri Undang Kapolsek Viral, Wakapolri: Pola Kepemimpinan Melayani Jadi Karakter

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |14:55 WIB
Polri Undang Kapolsek Viral, Wakapolri: Pola Kepemimpinan Melayani Jadi Karakter
Kapolsek Ujung Loe, Iptu Rudi Adri Purwanto/Foto: STIK PODCAST
A
A
A

JAKARTA – Mabes Polri memberikan apresiasi khusus kepada Kapolsek Ujung Loe, Iptu Rudi Adri Purwanto, setelah videonya viral di media sosial karena terharu dan menangis saat menerima kejutan ulang tahun sederhana dari warga. Tindakan ini merupakan respons institusi yang ingin menjadikan kedekatan dan kepemimpinan yang melayani sebagai karakter utama Polri di masa depan.

"Alhamdulillah, bapak saya kemarin memenuhi panggilan melaksanakan podcast di STIK (Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian) Jakarta, selanjutnya Bapak akan memberikan pengalaman dan materi kuliah umum di Akpol Semarang dan memberikan materi umum di SIP (Sekolah Inspektur Polisi) Sukabumi," kata anak Iptu Rudi, Anindhytia, dalam unggahan video di TikTok, seperti dilansir, Rabu (26/11/2025).

Diketahui video amatir merekam aksi warga memberi kejutan sederhana pada Iptu Rudi viral di media sosial. Tiba-tiba warga datang dari arah belakang membawa kue ulang tahun sambil bernyanyi lagu 'Selamat Ulang Tahun'. Iptu Rudi terdiam dan nampak terharu. Dia nampak menangis, berkali-kali menyeka air mata.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo membenarkan Mabes Polri mengundang Iptu Rudi untuk memberikan materi dan motivasi tentang menjadi polisi yang dicintai masyarakat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Iptu Rudi.

"Kita ingin pola kepemimpinan yang melayani menjadi karakter Polri di masa depan. Mari terus jaga marwah institusi, bekerja dengan hati, dan memastikan masyarakat benar-benar merasa dilindungi,” kata Dedi saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025).

