Viral! Polisi di Bogor Tolak Suap Rp100 Ribu dari Pelanggar Lalu Lintas

JAKARTA – Viral di media sosial, aksi tegas seorang anggota Satlantas Polres Bogor yang menolak uang Rp100 ribu dari pelanggar lalu lintas di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Informasi tersebut diunggah oleh akun Instagram @divisihumaspolri pada Minggu 9 November 2025. Dalam unggahan itu, terlihat video berdurasi 3 menit 3 detik yang memperlihatkan momen petugas menolak uang pemberian pelanggar.

Peristiwa bermula ketika anggota Satlantas Polres Bogor, Aiptu Dulyani, memberhentikan sebuah mobil sedan berwarna hitam yang menggunakan pelat nomor tidak sesuai aturan. Selain dipasang di sisi depan bagian kanan, ukuran pelat nomor tersebut juga lebih kecil dari standar.

"Selamat siang, Pak. Saya Aiptu Dulyani, anggota Satlantas Polres Bogor. Bisa saya lihat SIM dan STNK-nya?” ujar petugas dalam video yang diunggah.

Setelah diperiksa, petugas menjelaskan kepada pengemudi bahwa pelat nomor mobilnya melanggar aturan. “Pelanggarannya ini, Pak. Pelat nomornya ukuran pelat motor,” kata Aiptu Dulyani.