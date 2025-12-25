Tol Japek Macet, Contraflow Diberlakukan di KM 47 hingga 65

JAKARTA - Polisi dan Jasa Marga memberlakukan diskresi rekayasa lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Hal ini untuk mengurai kemacetan yang terjadi di jalur bebas hambatan tersebut. saat libur Nataru.

1. Contraflow

"Rekayasa lalu lintas contraflow 1 lajur KM 47 sampai KM 65 arah Cikampek ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 08.54 WIB," kata VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, Kamis (25/12/2025).

Volume lalu lintas di ruas tol Jakarta-Cikampek terpantau meningkat. Karena itu, pengguna jalan tol diimbau mempersiapkan diri secara optimal sebelum melakukan perjalanan.

Sebelumnya, Polri resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan penerapan rekayasa lalu lintas (lalin) Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) dan Jagorawi, saat momen Natal dan Tahun Baru.

Informasi tersebut disampaikan akun Instagram @korlantaspolri.ntmc. Rekayasa lalin diharapkan bisa mencegah terjadinya kemacetan di beberapa titik ruas Tol Japek dan Jagorawi.

Berikut jadwal lengkapnya :