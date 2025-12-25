Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tol Japek Macet, Contraflow Diberlakukan di KM 47 hingga 65

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |10:03 WIB
Tol Japek Macet, Contraflow Diberlakukan di KM 47 hingga 65
Tol Japek Macet, Contraflow Diberlakukan di KM 47 hingga 65 (Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Polisi dan Jasa Marga memberlakukan diskresi rekayasa lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Hal ini untuk mengurai kemacetan yang terjadi di jalur bebas hambatan tersebut. saat libur Nataru

1. Contraflow

"Rekayasa lalu lintas contraflow 1 lajur KM 47 sampai KM 65 arah Cikampek ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 08.54 WIB," kata VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, Kamis (25/12/2025). 

Volume lalu lintas di ruas tol Jakarta-Cikampek terpantau meningkat. Karena itu, pengguna jalan tol diimbau mempersiapkan diri secara optimal sebelum melakukan perjalanan.

Sebelumnya, Polri resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan penerapan rekayasa lalu lintas (lalin) Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) dan Jagorawi, saat momen Natal dan Tahun Baru. 

Informasi tersebut disampaikan akun Instagram @korlantaspolri.ntmc. Rekayasa lalin diharapkan bisa mencegah terjadinya kemacetan di beberapa titik ruas Tol Japek dan Jagorawi. 

Berikut jadwal lengkapnya :

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/15/3191781//toyota_siapkan_3_posko_siaga_24_jam-jdeG_large.jpg
Libur Nataru, Toyota Siapkan 3 Posko Siaga 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/15/3191779//cek_ban_mobil-HFO1_large.jpg
4 Tips Berkendara saat Libur Akhir Tahun, Jangan Lupa Cek Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191763//ganjil_genap-RbiS_large.jpg
Libur Natal, Ganjil-Genap di Jakarta Ditiadakan pada 25-26 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191748//gibran_bertolak_ke_jateng-yK93_large.jpg
Gibran Bertolak ke Jateng, Hadiri Perayaan Natal hingga Pantau Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191715//gerbang_tol-polM_large.jpg
Libur Nataru, 994 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191704//kapolri_jenderal_listyo_sigit-YCr3_large.jpg
Gandeng Semua Pihak Amankan Nataru, Kapolri: Wujud Bhinneka Tunggal Ika
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement