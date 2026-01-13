Polda Metro Akan Rekayasa Lalin di Lokasi Pembongkaran Tiang Monorel di Rasuna Said

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di lokasi pembongkaran tiang monorel yang berada di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji rekayasa lalu lintas di lokasi pembongkaran.

“Dimungkinkan akan ada rekayasa. Masih kami kaji,” kata Komarudin kepada wartawan dikutip, Selasa (13/1/2026).

Sementara itu, Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados menuturkan rencana rekayasa lalu lintas itu saat ini masih dibahas dengan Pemprov Jakarta.

Robby melanjutkan, hingga saat ini pihaknya masih belum memastikan titik yang akan dilakukan rekayasa lalu di lokasi pembongkaran tiang monorel.

"Pastinya ada, namun saat ini kami masih rapat bersama pihak Pemprov DKI untuk kesiapan pelaksanaan pembongkaran tiang tersebut," tutup Robby.