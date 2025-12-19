Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Catat! Ini Jadwal Contraflow Tol Japek dan Jagorawi saat Nataru

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |08:27 WIB
Catat! Ini Jadwal Contraflow Tol Japek dan Jagorawi saat Nataru
Tol Jakarta-Cikampek (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polri mengumumkan jadwal pelaksanaan penerapan rekayasa lalu lintas (lalin) contraflow di Tol Jakarta–Cikampek (Japek) dan Jagorawi saat momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram @korlantaspolri.ntmc. Rekayasa lalin diharapkan dapat mencegah terjadinya kemacetan di beberapa titik ruas Tol Japek dan Jagorawi.

Berikut jadwal lengkapnya sebagaimana dilansir, Jumat (19/12/2025):

1. Tol Jakarta–Cikampek KM 47 sampai KM 70 arah Cikampek
•    Jumat (19 Desember 2025): pukul 16.00 WIB hingga 24.00 WIB
•    Sabtu dan Minggu (20 dan 21 Desember 2025): pukul 06.00 WIB hingga 14.00 WIB
•    Selasa dan Rabu (23 dan 24 Desember 2025): pukul 16.00 WIB hingga 24.00 WIB
•    Kamis hingga Minggu (25 hingga 28 Desember 2025): pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB

2. Tol Jakarta–Cikampek KM 70 sampai KM 47 arah Jakarta
•    Minggu (21 Desember 2025): pukul 18.00 WIB hingga 24.00 WIB
•    Jumat hingga Minggu (26 hingga 28 Desember 2025): pukul 18.00 WIB hingga 24.00 WIB
•    Senin (29 Desember 2025): pukul 24.00 WIB hingga 08.00 WIB
•    Kamis hingga Minggu (1 hingga 4 Januari 2026): pukul 18.00 WIB hingga 24.00 WIB

3. Tol Jagorawi KM 21 sampai KM 8 arah Jakarta
•    Minggu (21 Desember 2025): pukul 14.00 WIB hingga 19.00 WIB
•    Selasa hingga Minggu (23 hingga 28 Desember 2025): pukul 14.00 WIB hingga 19.00 WIB
•    Jumat hingga Minggu (2 hingga 4 Januari 2026): pukul 14.00 WIB hingga 19.00 WIB

(Arief Setyadi )

      
