Jelang Nataru, Polisi Antisipasi Kriminalitas dan Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok

JAKARTA - Polisi melakukan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut), menjelang pelaksanaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing mengungkapkan pentingnya sinergitas lintas sektor dalam menghadapi pengamanan Nataru, khususnya di kawasan pelabuhan yang memiliki mobilitas tinggi di bidang logistik, transportasi, serta penumpang kapal.

“Pelajaran dari tahun sebelumnya menjadi perhatian kita bersama agar pada tahun ini potensi kemacetan maupun gangguan kamtibmas dapat diantisipasi dengan baik. Sinergi antarinstansi sangat diperlukan demi kelancaran arus lalu lintas dan keamanan masyarakat,” kata Martuasah, Senin (15/12/2025).

Guna mengantisipasi hal tersebut, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Ia menekankan perhatian khusus terhadap keselamatan pelayaran, terutama kapal penumpang di Pelabuhan Kali Adem dan Terminal Penumpang Nusantara II Pelabuhan Tanjung Priok.

“Kapal yang mengangkut warga sipil harus benar-benar diperiksa kelayakan dan keamanannya. Jangan sampai kapal diberangkatkan dalam kondisi tidak layak,” ujarnya.

Sementara itu, Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Yudi Permadi memaparkan pengamanan Nataru merupakan tugas yang harus dilaksanakan secara humanis. “Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 harus dilakukan dengan pendekatan humanis agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Koordinasi dan sinergitas antarinstansi menjadi kunci utama terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif,” tuturnya.

(Arief Setyadi )