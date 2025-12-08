Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menhub Prediksi 119 Juta Orang Bepergian saat Libur Nataru

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |22:38 WIB
Menhub Prediksi 119 Juta Orang Bepergian saat Libur Nataru
Menhub Prediksi 119 Juta Orang Bepergian saat Libur Nataru (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan ada sebanyak 119 juta orang yang diprediksi melakukan perjalanan pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

1. 119 Juta Orang Bepergian

Data ini merupakan hasil survei pihaknya, Badan Pusat Statistik (BPS), dan sejumlah pihak lainnya terkait potensi pergerakan orang pada masa Nataru.
 
"Hasil survei menunjukkan 42,01% penduduk Indonesia atau sekitar 119 juta, 119,5 juta orang berencana melakukan perjalanan akhir tahun," kata Menhub saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (8/12/2025).

Dia mengungkapkan, sebanyak 60,53 juta orang atau 21,28% akan melakukan perjalanan pada dua periode, yakni Natal dan Tahun Baru 2025. Hal ini kemudian berimplikasi pada lonjakan beban layanan pada simpul transportasi.

Pergerakan terbesar berasal dari provinsi dengan populasi padat, yaitu Jawa Barat sebesar 16,96% atau 20,26 juta orang, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Tujuan perjalanan didominasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 16,93% atau 20,23 juta orang, diikuti Jawa Timur dan Jawa Barat," ujarnya.

 

