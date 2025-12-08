Detik-Detik Rumah Bos Wedding Organizer Ayu Puspita Digeruduk Ratusan Orang

JAKARTA - Polisi menangkap bos wedding organizer (WO) Ayu Puspita yang diduga melakukan penipuan terhadap kliennya. Polisi menyebut, 200 orang korban menggeruduk rumah Ayu yang berada di Kayu Putih, Jakarta Timur.

“Sekitar 200 orang yang merupakan para korban berkumpul di kediaman terduga pelaku,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

Pihak kepolisian kemudian bergerak ke lokasi untuk melerai. Alfian menambahkan, saat itu situasi di lokasi sempat memanas.

“Situasi sempat memanas karena massa menuntut pertanggungjawaban dari pihak wedding organizer,” ujar dia.

Setelah situasi terkendali, polisi mengamankan terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat ini kasus dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Utara.

"Setelah keadaan berhasil dikendalikan, terduga pelaku diamankan dan selanjutnya dibawa untuk dilimpahkan penanganannya ke Polres Metro Jakarta Utara sesuai laporan kasus," pungkasnya.

Sebelumnya, bos wedding organizer (WO) Ayu Puspita bersama empat orang stafnya diamankan dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Utara.