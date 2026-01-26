Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah Terulang Mutasi Polri, Jenderal Adhi Makayasa 95 Digantikan Lulusan Terbaik 96

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |06:17 WIB
Sejarah Terulang Mutasi Polri, Jenderal Adhi Makayasa 95 Digantikan Lulusan Terbaik 96
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho (kiri) akan digantikan Irjen Pol Johnny Eddizon Isir. Sandi selanjutnya menjabat sebai Kapolda Sumsel (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Sejarah unik terulang dalam mutasi terbaru perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri. Jenderal lulusan terbaik Akademi Kepolisian 1995 digantikan juniornya yang juga sama-sama lulusan terbaik alias peraih penghargaan Adhi Makayasa.

Dua sosok tersebut yakni Irjen Pol Sandi Nugroho dan Irjen Pol Johnny Eddizon Isir. Sandi merupakan penyandang lencana Adhi Makayasa 1995, sedangkan Isir Adhi Makayasa 1996 atau satu tingkat persis di bawahnya.

Berdasarkan mutasi terbaru sebagaimana tertuang pada Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/99/I/KEP./2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri, Isir akan mengganti Sandi sebagai pemegang tongkat komando tertinggi Divisi Hubungan Masyarakat Polri.

“Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Kapolda Papua Barat diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadiv Humas Polri,” bunyi salinan telegram, dikutip Minggu (25/1/2026).

Melalui mutasi itu pula, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Nugroho memberikan mandat baru kepada Sandi sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Polisi kelahiran Salatiga, Jawa Tengah ini menggantikan Irjen Pol Andi Rian Djajadi yang kini menempati Wakalemdiklat Polri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197356/polri-9c43_large.jpg
Profil Irjen Sandi Nugroho, Peraih Adhi Makayasa 1995 yang Jadi Kapolda Sumatera Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197303/polri-Cya4_large.jpg
Brigjen Alfred Jadi Kapolda Papua Barat, Kombes Jermias Rontini Kapolda Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197036/pemerintah-WcAg_large.jpg
Pembentukan Direktorat PPA-PPO, Komitmen Polri Perkuat Perlindungan Anak dan Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196939/yusril-QVwo_large.jpg
Yusril Ungkap Reformasi Polri Fokus Pembenahan Internal dan Revisi UU Kepolisian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196713/wakalemdiklat_irjen_achmad_kartiko-35K8_large.jpg
Polri Buka Pendidikan Sespimti-Sespimmen, Diikuti TNI hingga Mancanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196689/wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-LxdM_large.jpg
Polri Bakal Tambah Direktorat PPA-PPO di Kepri, Bali hingga Malut, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement