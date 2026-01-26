Sejarah Terulang Mutasi Polri, Jenderal Adhi Makayasa 95 Digantikan Lulusan Terbaik 96

JAKARTA – Sejarah unik terulang dalam mutasi terbaru perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri. Jenderal lulusan terbaik Akademi Kepolisian 1995 digantikan juniornya yang juga sama-sama lulusan terbaik alias peraih penghargaan Adhi Makayasa.

Dua sosok tersebut yakni Irjen Pol Sandi Nugroho dan Irjen Pol Johnny Eddizon Isir. Sandi merupakan penyandang lencana Adhi Makayasa 1995, sedangkan Isir Adhi Makayasa 1996 atau satu tingkat persis di bawahnya.

Berdasarkan mutasi terbaru sebagaimana tertuang pada Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/99/I/KEP./2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri, Isir akan mengganti Sandi sebagai pemegang tongkat komando tertinggi Divisi Hubungan Masyarakat Polri.

“Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Kapolda Papua Barat diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadiv Humas Polri,” bunyi salinan telegram, dikutip Minggu (25/1/2026).

Melalui mutasi itu pula, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Nugroho memberikan mandat baru kepada Sandi sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Polisi kelahiran Salatiga, Jawa Tengah ini menggantikan Irjen Pol Andi Rian Djajadi yang kini menempati Wakalemdiklat Polri.