HOME NEWS NUSANTARA

Medan Sulit Longsor Cisarua, Polri Turunkan Enam Anjing Pelacak K9

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |21:07 WIB
Medan Sulit Longsor Cisarua, Polri Turunkan Enam Anjing Pelacak K9
Tim SAR evakuasi korban longsor Cisarua (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Polri menerjunkan anjing pelacak atau K9 untuk membantu proses pencarian dan evakuasi korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Dalam penanganan bencana ini, sebanyak enam ekor K9 dikerahkan ke lokasi, yakni Walet, Ari, Rubin, Dasa, Gyra, dan Sita.

Keenam K9 tersebut memiliki keahlian utama dalam pencarian korban meninggal dunia (cadaver search). Untuk mendukung mobilitas dan efektivitas di medan bencana, tim K9 SAR juga dilengkapi dengan satu unit truk boks serta empat unit kendaraan ransus Navara K9.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, pengerahan Den K9 SAR merupakan langkah strategis Polri guna mempercepat proses pencarian korban di medan longsor yang memiliki tingkat kesulitan tinggi.

“Seluruh sumber daya kami kerahkan secara maksimal, cepat, dan terukur agar proses pencarian korban dapat berlangsung efektif, sekaligus memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Hendra, Minggu (25/1/2026).

 

Topik Artikel :
K9 BNPB Longsor Longsor Cisarua
