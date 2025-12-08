Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Tipu Puluhan Orang, Bos Wedding Organizer Ditangkap Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |14:00 WIB
Diduga Tipu Puluhan Orang, Bos Wedding Organizer Ditangkap Polisi
Penangkapan bos WO (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polisi menangkap bos Wedding Organizer (WO) berinisial AP, setelah diduga melakukan penipuan terhadap sejumlah masyarakat. Saat ini, bos WO tersebut telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan.

"Kita sudah menerima laporan dari para korban WO itu. Saat ini, sejak semalam, ada lima orang dari pihak WO yang sedang kita periksa. Iya termasuk (bos WO)," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar, kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

Adapun kelima orang yang diamankan yaitu bos WO Ayu Puspita (AP), HE, BDP, DHP, dan RR.

Onkoseno menjelaskan, kejadian bermula ketika para korban yang akan melangsungkan pernikahan menggunakan jasa WO Ayu Puspita telah melunasi seluruh pembayaran. Namun, saat hari pelaksanaan, pihak WO tidak menyediakan fasilitas sesuai kesepakatan.

"Ketika waktu resepsi, ternyata pihak wedding organizer tidak menyiapkan fasilitas sesuai kesepakatan, dan dari pihak wedding organizer tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah menerima sebanyak 87 laporan polisi (LP) terkait dugaan penipuan tersebut.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188161//unsoed-XjNm_large.jpg
Komdigi Sebut Scam Makin Berkembang, Gen Z Wajib Tingkatkan Literasi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188156//penipuan-sipz_large.jpg
Hati-Hati Ada Penipuan Kencan dengan Oppa Korea! Beri Tawaran Romantis ala K-Drama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187761//kasus_penipuan-RrIA_large.jpg
Pria Ini Tega Tipu Belasan Pelamar Kerja hingga Rp40 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/18/3187549//ilustrasi-ijkd_large.jpg
10 Tahun Makan Gaji Buta, PNS Divonis 5 Tahun Penjara dan Denda Rp16,8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/16/3184617//coretax-AOHd_large.jpg
Ada Situs Coretax Palsu, Komdigi Imbau Masyarakat Lebih Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184379//viral-5XiF_large.jpg
Buron Internasional Kasus Penipuan Rp2,2 Triliun Asal China Ditangkap di Batam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement