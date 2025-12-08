Diduga Tipu Puluhan Orang, Bos Wedding Organizer Ditangkap Polisi

JAKARTA – Polisi menangkap bos Wedding Organizer (WO) berinisial AP, setelah diduga melakukan penipuan terhadap sejumlah masyarakat. Saat ini, bos WO tersebut telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan.

"Kita sudah menerima laporan dari para korban WO itu. Saat ini, sejak semalam, ada lima orang dari pihak WO yang sedang kita periksa. Iya termasuk (bos WO)," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar, kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

Adapun kelima orang yang diamankan yaitu bos WO Ayu Puspita (AP), HE, BDP, DHP, dan RR.

Onkoseno menjelaskan, kejadian bermula ketika para korban yang akan melangsungkan pernikahan menggunakan jasa WO Ayu Puspita telah melunasi seluruh pembayaran. Namun, saat hari pelaksanaan, pihak WO tidak menyediakan fasilitas sesuai kesepakatan.

"Ketika waktu resepsi, ternyata pihak wedding organizer tidak menyiapkan fasilitas sesuai kesepakatan, dan dari pihak wedding organizer tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah menerima sebanyak 87 laporan polisi (LP) terkait dugaan penipuan tersebut.



(Awaludin)