Polisi: Belum Ada Pengajuan Penangguhan Tahanan Richard Lee

JAKARTA - Pihak kepolisian menyatakan hingga saat ini belum ada pengajuan penangguhan penahanan dari kuasa hukum dokter Richard Lee. Diketahui, Richard Lee ditahan atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang dilaporkan Samira Farahnaz alias Doktif.

“Belum ada pengajuan penangguhan penahanan yang disampaikan melalui kuasa hukumnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, dikutip Senin (9/3/2026).

Budi menerangkan, Richard Lee ditempatkan bersama tahanan lainnya di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya. Polisi memastikan hak-hak Richard Lee tetap dipenuhi, termasuk hak menjalankan ibadah puasa dan sahur.

“Selama menjalani penahanan, hak-hak yang bersangkutan tetap dipenuhi selayaknya tersangka lain yang sedang menjalani masa tahanan, termasuk hak untuk menjalankan ibadah puasa dan sahur. Hingga saat ini tidak terdapat keluhan yang disampaikan,” ujar dia.

Sebelumnya, penahanan dilakukan usai penyidik memeriksa dokter Richard Lee pada Jumat 6 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan penahanan dilakukan lantaran Richard Lee dianggap telah menghambat proses penyidikan.