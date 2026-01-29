Sembunyi di Toren Air, Komplotan Penipu Love Scam Asal Nigeria Ditangkap di Apartemen Kemayoran

JAKARTA – Sebanyak lima warga negara asing (WNA) asal Nigeria berusaha kabur dari razia petugas Imigrasi. Kelima WNA itu turut ditemukan bersembunyi di area toren penampungan air sebuah apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kelimanya ditangkap karena diduga kuat merupakan bagian dari sindikat penipuan daring (online) internasional dengan modus love scamming dan expedition scamming.

"Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Pusat kembali mengamankan lima orang warga negara Nigeria yang diduga melakukan skimming," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).

Dari video yang diterima Okezone, operasi penangkapan yang dilakukan oleh petugas Imigrasi Kelas 1 Non TPI Jakarta Pusat pada malam hari tersebut sempat diwarnai aksi kejar-kejaran.

Seluruh pelaku yang panik mencoba melarikan diri hingga ke lantai atas apartemen sebelum akhirnya ditemukan di lokasi persembunyian yang tidak terduga.

Kelima WNA itu berinisial CA, JCA, CFN, CCO, dan CO diduga kuat terlibat dalam jaringan penipuan lintas negara.

Adapun modus penipuan love scamming dilakukan melalui aplikasi Facebook, di mana para pelaku menyasar wanita-wanita kaya dari Sri Lanka, Jamaika, India, hingga Amerika Serikat.