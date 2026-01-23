Polri Geledah Kantor Dana Syariah Indonesia Terkait Kasus Dugaan Fraud

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan Kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Operasi penindakan tersebut terkait dengan kasus dugaan fraud.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan penggeledahan dilakukan pada hari ini, Jumat (23/1/2026).

“Bahwa benar sore ini Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di Kantor Dana Syariah Indonesia,” kata Ade.

Ade sebelumnya menyatakan kasus dugaan fraud tersebut telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan. Menurutnya, dalam perkara ini dipastikan terdapat unsur pidana.

Ia menambahkan, saat ini penyidik juga tengah memeriksa sejumlah saksi terkait serta menganalisis barang bukti yang telah disita. Pihaknya akan segera menetapkan tersangka dalam kasus gagal bayar dengan salah satu modus skema ponzi tersebut.

“Dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya,” ujarnya.

(Arief Setyadi )