Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Geledah Kantor Dana Syariah Indonesia Terkait Kasus Dugaan Fraud

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |16:46 WIB
Polri Geledah Kantor Dana Syariah Indonesia Terkait Kasus Dugaan Fraud
Polri geledah Kantor Dana Syariah Indonesia (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan Kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Operasi penindakan tersebut terkait dengan kasus dugaan fraud.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan penggeledahan dilakukan pada hari ini, Jumat (23/1/2026).

“Bahwa benar sore ini Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di Kantor Dana Syariah Indonesia,” kata Ade.

Ade sebelumnya menyatakan kasus dugaan fraud tersebut telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan. Menurutnya, dalam perkara ini dipastikan terdapat unsur pidana.

Ia menambahkan, saat ini penyidik juga tengah memeriksa sejumlah saksi terkait serta menganalisis barang bukti yang telah disita. Pihaknya akan segera menetapkan tersangka dalam kasus gagal bayar dengan salah satu modus skema ponzi tersebut.

“Dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196485/penipuan_wo_ayu_puspita-n7hz_large.jpg
Korban Penipuan WO Ayu Puspita Bertambah, Kerugian Capai Rp18 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196223/viral-wZYL_large.jpg
Heboh! 27 WNA China Lakukan Kejahatan Love Scamming, Pakai AI untuk Jadi Wanita Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189715/viral-ERaZ_large.jpg
WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189728/viral-486J_large.jpg
Polisi Telusuri Aset WO Ayu Puspita untuk Ganti Rugi ke Pengantin Korban Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189678/viral-gGBE_large.jpg
Modus Licik WO Ayu Puspita Jerat Korbannya, Tawarkan Paket Nikah dan Honeymoon Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189677/viral-haWi_large.jpg
Duh! Ayu Puspita Liburan Keluar Negeri hingga Bayar Cicilan Rumah Pakai Uang Calon Pengantin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement