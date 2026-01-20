Terseret Kasus Dugaan Penipuan Kripto, Kapan Timothy Ronald Diperiksa Polisi?

JAKARTA – Penyidik Polda Metro Jaya masih menyelidiki laporan dugaan penipuan trading kripto, yang menyeret influencer Timothy Ronald dan Kalimasada. Polisi menyatakan akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap keduanya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, penyidik akan terlebih dahulu memeriksa para pelapor. Hingga saat ini, terdapat dua laporan polisi terkait kasus tersebut.

"Dua laporan polisi, ya. Tadi malam ada laporan lagi terkait perkara yang sama. Ini baru diserahkan kepada penyidik dan akan kami komunikasikan," kata Budi kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

Budi menerangkan, penyidik akan meminta keterangan Timothy Ronald dan Kalimasada setelah memeriksa saksi serta mengumpulkan alat bukti. Adapun jadwal pemeriksaan masih menunggu kebutuhan penyidik.

“Terhadap klarifikasi pelapor, saksi, dan alat bukti, semuanya harus diolah terlebih dahulu. Setelah data dan fakta dinilai valid, penyidik pasti akan memanggil pihak yang dilaporkan,” ujarnya.