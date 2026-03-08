Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Longsor Bantargebang Bertambah, 4 Tewas dan 2 Selamat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |20:56 WIB
Korban Longsor Bantargebang Bertambah, 4 Tewas dan 2 Selamat
Longsor di TPST Bantargebang (foto: Basarnas)
A
A
A

BEKASI - Sebanyak enam korban insiden longsor sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, berhasil ditemukan pada Minggu (8/3/2026) malam. Data korban tercatat hingga pukul 20.15 WIB.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari mengatakan, dari enam korban tersebut dua orang ditemukan selamat, sementara empat lainnya meninggal dunia.

“Dua orang ditemukan selamat, empat meninggal dunia,” ujar Desiana, Minggu (8/3/2026).

Desiana menambahkan, satu jenazah yang baru ditemukan adalah Irwan Suprihatin, seorang sopir truk. Ia ditemukan di dalam kendaraan yang tertimbun longsoran sampah.

“Korban Irwan Suprihatin ditemukan di dalam truk dengan kondisi meninggal dunia. Korban langsung dibawa ke RSUD Kota Bekasi,” tambahnya.

 

