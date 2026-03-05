Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Longsor Akibat Hujan Lebat Landa Tambang Koltan RD Kongo, Tewaskan 200 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |13:11 WIB
Longsor Akibat Hujan Lebat Landa Tambang Koltan RD Kongo, Tewaskan 200 Orang
Longsor landa tambang koltan di RD Kongo.
A
A
A

JAKARTA – Lebih dari 200 orang tewas setelah tanah longsor yang dipicu hujan lebat melanda tambang koltan Rubaya di bagian timur Republik Demokratik Kongo (DRC), menurut Kementerian Pertambangan negara tersebut.

Kementerian menyebutkan longsor terjadi pada Selasa (3/3/2026), dan sekitar 70 anak-anak termasuk di antara korban tewas.

Banyak korban luka dievakuasi ke fasilitas kesehatan di Kota Goma.

Seorang pejabat senior dari kelompok pemberontak AFC/M23, yang mengendalikan tambang tersebut, memberikan angka korban tewas yang jauh lebih rendah. Ia mengatakan kepada Reuters bahwa hanya lima atau enam orang yang tewas dalam kecelakaan itu.

Rubaya menghasilkan sekitar 15 persen koltan dunia, yang diolah menjadi tantalum — logam tahan panas yang banyak digunakan dalam telepon seluler, komputer, komponen kedirgantaraan, dan turbin gas.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/340/3200448//longsor-j1J6_large.jpg
Longsor di Wonosobo Jateng, Seorang Warga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/340/3200354//bencana_alam-cGQF_large.jpg
Satu Orang Tewas Akibat Tanah Longsor di Pemalang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199490//longsor-Z5Wu_large.jpg
Longsor Bandung Barat, BNPB Sebut Masih Cari 6 Korban Termasuk Anggota TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/340/3199273//longsor-d79N_large.jpg
Hari Ke-11, Operasi SAR Dilanjutkan di Kawasan Longsor Cisarua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/340/3198893//longsor-RW31_large.jpg
Longsor Bandung Barat, 10 Kantong Jenazah Kembali Ditemukan Tim SAR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/340/3198788//pemerintah-YhbN_large.jpg
7 Kantong Jenazah Korban Longsor Cisarua Kembali Ditemukan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement