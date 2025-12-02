Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapal Terbalik di Kongo Selatan, 37 Orang Hilang

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |00:09 WIB
Kapal Terbalik di Kongo Selatan, 37 Orang Hilang
Kapal terbalik di Kongo Selatan, 37 orang hilang (Foto: AA)
A
A
A

KINSHASA – Sebanyak 37 orang dilaporkan hilang setelah sebuah kapal terbalik di sungai di provinsi Kasai, Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) bagian selatan, kata pihak berwenang pada Senin (1/12/2025). Kecelakaan itu terjadi di Sungai Luangatshimo pada Rabu pekan lalu, tetapi baru dikonfirmasi kepada media pada Senin. 

Kapal tersebut membawa 42 penumpang dari kota Lovua, menuju Nangalula, ketika kehilangan kendali di tengah penyeberangan di wilayah Tshikapa, kata administrator lokal Nico Ngenza Kitambala kepada wartawan di kota Tshikapa, yang terletak 60 km (37 mil) sebelah utara perbatasan Angola.

"Sekitar 37 orang hilang. Korban tewas bisa jadi tinggi. Tim pencari melakukan segala yang mereka bisa, tetapi sungai sangat deras," kata Kitambala melansir AA.

Ia mengaitkan, kecelakaan itu dengan "kesalahan manusia," seraya menambahkan bahwa beberapa orang telah ditangkap sehubungan dengan insiden tersebut saat penyelidikan terus berlanjut.

Transportasi air adalah hal yang umum di Kongo karena sebagian besar jalan darat tidak dapat dilewati. Kecelakaan ini terjadi beberapa hari setelah puluhan orang juga dilaporkan hilang menyusul insiden lain di Danau Mai-Ndombe.

(Arief Setyadi )

      
