Kapal Bocor di Pesisir Selatan, 16 Penumpang Termasuk WNA Selamat

PADANG – Sebuah kapal motor, KM Sueisan Indo Satu mengalami kebocoran lambung saat berlayar dari Muara Padang menuju Pulau Sikakap, Kepulauan Mentawai. Insiden terjadi di sekitar perairan Pulau Sinyamuk, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Sebanyak 16 penumpang di dalam kapal berhasil diselamatkan. Mereka terdiri dari 10 warga negara asing (WNA) dan 6 anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia.

Menurut Nakhoda KN SAR Yudhistira, Ilham, informasi pertama kali diterima Kantor SAR Padang dari SROP Teluk Bayur pada Sabtu (26/7/2025) dini hari, pukul 02.57 WIB. Lokasi kejadian berada pada koordinat 0°24'560"LU dan 100°14'003"BT, sekitar 25 mil laut atau dua jam perjalanan dari Dermaga Bungus Teluk Kabung, Padang.

KM Sueisan Indo Satu, yang memiliki panjang 23,18 meter dan bobot 79 GT, mengalami kebocoran pada bagian lambung kapal sekitar pukul 23.55 WIB. Menyadari kondisi darurat, pihak kapal langsung meminta bantuan kepada kapal terdekat.

“Kapal LPGC Gas Venus, yang saat itu berada lima mil laut dari lokasi kejadian, langsung memberikan pertolongan awal,” ujar Ilham.