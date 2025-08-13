Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Ngeri, Pria Tewas Terjatuh dari Kapal Ferry di Tengah Laut

Taufik Syahrawi , Jurnalis-Rabu, 13 Agustus 2025 |15:14 WIB
Ngeri, Pria Tewas Terjatuh dari Kapal Ferry di Tengah Laut
Pria tewas diduga terjatuh dari kapal ferry/Foto: Taufik Syahrawi-Okezone
SURABAYA – Seorang pria setengah baya ditemukan tewas setelah diduga terjatuh dari kapal ferry di Selat Madura. Insiden tersebut menghebohkan penumpang dan kru KMP Jokotole yang tengah berlayar dari Pelabuhan Kamal, Bangkalan, menuju Surabaya, Rabu (13/8/2025).

Korban ditemukan mengapung dalam posisi tengkurap di laut. Penumpang dan kru kapal pun langsung bahu-membahu mengevakuasi tubuh korban ke atas kapal. Sayangnya, saat dievakuasi ke dek, korban sudah tidak merespons dan dinyatakan meninggal dunia di tempat.

Menurut salah satu penumpang yang merekam kejadian, korban sempat terlihat bersandar di pagar pembatas sebelum akhirnya terjatuh ke laut. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke kru kapal.

Kapten KMP Jokotole segera memerintahkan evakuasi setelah mendapat laporan adanya tubuh manusia yang terombang-ambing di tengah Selat Madura.

Saat diperiksa, korban tidak membawa identitas apa pun, bahkan tidak ditemukan sobekan tiket kapal. Ia hanya mengenakan sarung hitam dan kaus merah muda. Karena itu, pihak kru belum dapat memastikan apakah korban merupakan penumpang resmi kapal atau bukan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
