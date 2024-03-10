Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 ABK WNI Meninggal dalam Kecelakaan Kapal Korsel, 4 Lainnya Masih Hilang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |16:17 WIB
3 ABK WNI Meninggal dalam Kecelakaan Kapal Korsel, 4 Lainnya Masih Hilang
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Empat anak buah kapal (ABK) kapal penangkap ikan Korea Selatan 2 Haesinho yang tenggelam di Laut Yeosu Selatan telah ditemukan. Kapal tersebut membawa tujuh ABK warga negara Indonesia (WNI) saat tenggelam akibat kecelakaan di perairan 68 kilometer selatan pulau di Kota Tongyeong, Provinsi Gyeongsang Selatan, Korea Selatan pada Sabtu, (9/3/2024).

Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) Judha Nugraha mengatakan bahwa hingga Minggu, (10/3/2024) penjaga pantai Korea Selatan telah menemukan 4 ABK kapal 2 Haesinho, yang terdiri dari 3 WNI dan seorang warga negara Korea Selatan. Sayangnya keempat ABK tersebut meninggal dunia setelah ditemukan tak sadarkan diri dan menjalani perawatan di RS SAR Tongyeong.

Saat ini pencarian masih dilakukan untuk menemukan 5 ABK lainnya yang belum ditemukan.

“Proses pencarian masih terus dilakukan Korean Coast Guard (KCG) untuk 5 ABK lainnya, terdiri dari 4 ABK WNI dan 1 ABK Korsel.

Judha juga mengungkapkan bahwa KBRI Seoul telah mengirimkan tim untuk mengurus jenazah ABK WNI yang telah ditemukan.

“KBRI Seoul telah mengirimkan Tim Pelindungan WNI ke Tongyeong, sekira 5 jam perjalanan darat dari Seoul. Tim berkoordinasi erat dengan KCG untuk proses pencarian dan Rumah Sakit SAE Tongyeong untuk proses penanganan jenazah.”

Saat ini Kemlu RI telah berhasil menghubungi seluruh keluarga dari 7 ABK WNI untuk menyampaikan update proses pencarian dan penanganan jenazah.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/18/3174945/gunung_everest-CwJj_large.jpg
1.000 Pendaki Terjebak Badai Salju Everest, Kemlu: Tak Ada Korban WNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/18/3168308/borgol-h6eX_large.jpg
Wanita Diduga WNI Ditangkap di Dekat Perbatasan India-Nepal, Pakai Dokumen Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3162879/wni-MFqu_large.jpg
Kemlu: 264 WNI Rentan di Malaysia Dipulangkan ke Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162378/wni-Wm37_large.jpg
2 WNI Ditangkap di Makau Gegara Dirikan Restoran, Terancam Didenda Puluhan Ribu MOP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3158104/lodewijk_freidrich_paulus-HQhw_large.jpg
Permintaan Pulang Mantan Marinir TNI AL Satria Kumbara Akan Diproses Sesuai Aturan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/337/3157372/menkum-0Ro5_large.jpg
Status WNI Otomatis Hilang, Bagaimana Nasib Eks Marinir Satria Kumbara? Ini Kata Menkum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement