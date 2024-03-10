3 ABK WNI Meninggal dalam Kecelakaan Kapal Korsel, 4 Lainnya Masih Hilang

JAKARTA – Empat anak buah kapal (ABK) kapal penangkap ikan Korea Selatan 2 Haesinho yang tenggelam di Laut Yeosu Selatan telah ditemukan. Kapal tersebut membawa tujuh ABK warga negara Indonesia (WNI) saat tenggelam akibat kecelakaan di perairan 68 kilometer selatan pulau di Kota Tongyeong, Provinsi Gyeongsang Selatan, Korea Selatan pada Sabtu, (9/3/2024).

Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) Judha Nugraha mengatakan bahwa hingga Minggu, (10/3/2024) penjaga pantai Korea Selatan telah menemukan 4 ABK kapal 2 Haesinho, yang terdiri dari 3 WNI dan seorang warga negara Korea Selatan. Sayangnya keempat ABK tersebut meninggal dunia setelah ditemukan tak sadarkan diri dan menjalani perawatan di RS SAR Tongyeong.

Saat ini pencarian masih dilakukan untuk menemukan 5 ABK lainnya yang belum ditemukan.

“Proses pencarian masih terus dilakukan Korean Coast Guard (KCG) untuk 5 ABK lainnya, terdiri dari 4 ABK WNI dan 1 ABK Korsel.

Judha juga mengungkapkan bahwa KBRI Seoul telah mengirimkan tim untuk mengurus jenazah ABK WNI yang telah ditemukan.

“KBRI Seoul telah mengirimkan Tim Pelindungan WNI ke Tongyeong, sekira 5 jam perjalanan darat dari Seoul. Tim berkoordinasi erat dengan KCG untuk proses pencarian dan Rumah Sakit SAE Tongyeong untuk proses penanganan jenazah.”

Saat ini Kemlu RI telah berhasil menghubungi seluruh keluarga dari 7 ABK WNI untuk menyampaikan update proses pencarian dan penanganan jenazah.

