Kecelakaan Kapal Penangkap Ikan di Jepang, KBRI Tokyo Pastikan 20 ABK WNI Aman

JAKARTA – Kecelakaan kapal Kepala Penangkap Ikan Tuna, Fukuei-maru nomor 8 yang kandas di Kepulauan Izu, Tokyo, Jepang dilaporkan terjadi pada Minggu (3/3/2024) lalu.

Kapal tersebut diketahui berlayar dari Pelabuhan Kagoshima di Prefektur Kagoshima dengan jumlah total kru 25 orang yang terdiri atas 1 kapten, 2 orang officer serta 22 anak buah kapal (ABK). Dari ke-25 orang tersebut, 20 diantaranya warga negara Indonesia (WNI).

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo telah menerima informasi dari Japan Coast Guard (JCG) di Shimoda, Shizuoka mengenai kecelakaan kapal tersebut.

Melalui siaran pers, KBRI memastikan seluruh WNI/ABK selamat dan telah dievakuasi menggunakan helikopter JCG Shimoda ke RS terdekat di Kozushima, Tokyo. Satu orang luka, namun sudah dalam perawatan.

KBRI juga telah berkoordinasi dengan agensi pengirim para ABK serta JCG Shimoda dan akan berkoordinasi untuk langkah-langkah ke depan. Sementara ini seluruh WNI akan diantarkan ke KBRI Tokyo pada 7 Maret mendatang untuk disiapkan dokumen perjalanan yang dibutuhkan.

