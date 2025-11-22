TNI Sita Ratusan Ribu Ekstasi dalam Nissan X-Trail yang Kecelakaan, Barbuk Diserahkan ke Polisi

LAMPUNG - Komandan Kodim 0411/KM Letkol Inf Noval Darmawan, menyerahkan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Barang bukti yang diserahkan sebanyak 194.631 butir ekstasi.

Ratusan ribu ekstasi tersebut merupakan hasil temuan prajurit Kodim 0411/KM Sertu Eko Wahyudi dan Serda Simanjuntak dari Korem 043/Gatam Kodam XXI/Radin Inten di Tol Trans Sumatra KM 136.

‘’Barang bukti yang awalnya diperkirakan berjumlah ±90.000 butir, setelah penghitungan ulang meningkat menjadi 194.631 butir pil ekstasi, disertai 3.869,69 gram serbuk ekstasi,’’ ujar Letkol Inf Noval Darmawan, kepada Okezone, Sabtu (22/11/2025).

Barang bukti ditemukan oleh prajurit saat merespons kecelakaan tunggal kendaraan roda empat di Jalan Tol Trans Sumatra KM 136 B. Ketelitian anggota di lapangan mengarah pada terbukanya temuan paket narkotika dalam jumlah besar.

‘’Penyerahan barang bukti berlangsung aman dan tertib. TNI AD menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemberantasan peredaran narkotika di seluruh wilayah Indonesia,’’ujarnya.

Narkotika kata Letkol Noval merupakan ancaman serius bagi generasi muda dan masa depan bangsa.

‘’Sehingga penanganannya membutuhkan langkah yang tegas, terukur, dan berkelanjutan,’’ tutup Letkol Inf Noval Darmawan.

Penyerahan dilakukan di Ruang Subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung yang diterima langsung oleh Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Lampung AKBP Y. Ujang Jundari.