Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

TNI Sita Ratusan Ribu Ekstasi dalam Nissan X-Trail yang Kecelakaan, Barbuk Diserahkan ke Polisi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |17:14 WIB
TNI Sita Ratusan Ribu Ekstasi dalam Nissan X-Trail yang Kecelakaan, Barbuk Diserahkan ke Polisi
TNI Sita Ratusan Ribu Ekstasi dalam Nissan X-Trail yang Kecelakaan
A
A
A

LAMPUNG - Komandan Kodim 0411/KM Letkol Inf Noval Darmawan, menyerahkan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Barang bukti yang diserahkan sebanyak 194.631 butir ekstasi.

Ratusan ribu ekstasi tersebut merupakan hasil temuan prajurit Kodim 0411/KM Sertu Eko Wahyudi dan Serda Simanjuntak dari Korem 043/Gatam Kodam XXI/Radin Inten di Tol Trans Sumatra KM 136.

‘’Barang bukti yang awalnya diperkirakan berjumlah ±90.000 butir, setelah penghitungan ulang meningkat menjadi 194.631 butir pil ekstasi, disertai 3.869,69 gram serbuk ekstasi,’’ ujar Letkol Inf Noval Darmawan, kepada Okezone, Sabtu (22/11/2025).

Barang bukti  ditemukan oleh prajurit saat merespons kecelakaan tunggal kendaraan roda empat di Jalan Tol Trans Sumatra KM 136 B. Ketelitian anggota di lapangan mengarah pada terbukanya temuan paket narkotika dalam jumlah besar.

‘’Penyerahan barang bukti berlangsung aman dan tertib. TNI AD menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemberantasan peredaran narkotika di seluruh wilayah Indonesia,’’ujarnya.

Narkotika kata Letkol Noval merupakan ancaman serius bagi generasi muda dan masa depan bangsa.

‘’Sehingga penanganannya membutuhkan langkah yang tegas, terukur, dan berkelanjutan,’’ tutup Letkol Inf Noval Darmawan.

Penyerahan dilakukan di Ruang Subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung yang diterima langsung oleh Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Lampung AKBP Y. Ujang Jundari.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ekstasi tni narkotika Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559/claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662/bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962/penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927/narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900/narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181581/narkoba-8Mv4_large.jpg
BNN dan Brimob Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement