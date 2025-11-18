Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Jenderal Soedirman, Guru Muhammadiyah yang Jadi Jenderal Bintang 5 TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |03:30 WIB
Kisah Jenderal Soedirman, Guru Muhammadiyah yang Jadi Jenderal Bintang 5 TNI
Kisah Jenderal Soedirman, Guru Muhammadiyah yang Jadi Jenderal Bintang 5 TNI
A
A
A

JENDERAL Soedirman merupakan Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sosok perwira tinggi masa revolusi yang sangat dihormati dan disegani. Nama dan kisahnya masih dikenang sampai kini, menjadi inspirasi bagi generasi bangsa.  Bahkan, Soedirman jenderal pertama yang menyandang gelar jenderal bintang lima.

Soedirman diangkat jadi Panglima TNI oleh Presiden Soekarno di Yogyakarta, pada 27 Juni 1947. Dia merintis karier militernya sebagai tentara sukarela Pembela Tanah Air (PETA), organisasi paramiliter yang dibentuk oleh Jepang.

Jenderal Soedirman disebut mempunyai kharisma dan wibawa tersendiri, kepribadiannya ini setidaknya tidak saat merintis karier di PETA dimilikinya.

Soedirman kecil diasuh dan diangkat anak Wedana (Camat) Rembang Raden Tjokrosoenarjo. Saat itulah sejak menjadi anak angkat Asisten Wedana ia kecil bisa bersekolah yang hanya bisa dinikmati anak-anak priyai Jawa yaitu Hollandsche Inlandsche School (HIS).

Melansir buku ‘Sang Komandan’ Karya Petrik Matanasi, Senin (17/11/2025), setelah lulus dari HIS, Soedirman kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Yaman Siswa dan Hollandsche Indische Kweekschool (HIK) Muhammadiyah, Solo. Namun dia tak sampai lulus dikarenakan kendala oleh biaya.

Soedirman sangat aktif dalam berbagai kegiatan sejak duduk dibangku sekolah termasuk sebagai pengurus kepanduan Hizbul Wathan (HW) yang dijalankan oleh organisasi Islam, Muhammadiyah.

Dahulu ia sempat menjadi Guru di Wirotomo saat berusia 20 tahun dan pernah sebagai kepala Sekolah. Ia juga pernah menjadi tokoh Pemuda Muhammadiyah dan memimpin Hizbul Wathan cabang Cilacap.

Soedirman tetap mengabdi menjadi guru dan aktif di Muhammadiyah meskipun gaji yang didapatkanya hanya 12,5 golden. Alhasil dari situlah kewibawaan dan kharismanya terbentuk.

Sejak muda ia sudah aktif di Hizbul Wathan dan menjadi kader, disitulah dirinya militansinya ditempa dan sudah mulai tertanam nilai-nilai cintah tanah air.

Namun demikian situasi berubah usai Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati 1942. Saat Jepang membuka PETA, Soedirman mulai tertarik dengan militer.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168518/viral-Urne_large.jpg
Kisah Tragis Cinta Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka, Hingga Mitos Larangan Pernikahan Jawa dan Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/337/3156805/sejarah-b1PF_large.jpg
Siasat Licik Belanda Merebut Kembali Kedaulatan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/337/3107685/viral-wuRM_large.jpg
Kisah Sultan Agung Tunjuk Panglima Perang Pemilik Kekuatan Mistis dan Bisa Terbang Lawan Belanda 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/337/3083651/viral-Zt4N_large.jpg
Siapakah Negara Pertama yang Menjajah Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/337/3083645/jakarta-9RIj_large.jpg
Sejarah dan Asal Usul Daerah Petojo, Dulunya Pabrik Es di Zaman Kolonial Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/337/3080675/viral-NEmP_large.jpg
Kenapa Gayatri Rajapatni Disebut Bidadari Cantik dan Ibu dari Raja Kerajaan Majapahit?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement