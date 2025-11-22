5 Fakta Pesawat Cessna Jatuh di Karawang

JAKARTA – Pesawat milik BRO Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PK-WMP jatuh di Desa Kertawaluya, Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat, pada Jumat 21 November 2025 sore. Pesawat yang terbang dari Tangerang menuju Cirebon tersebut membawa lima orang awak.

Berikut fakta-faktanya:

1. Lima orang selamat

Polisi memastikan lima orang yang berada di dalam pesawat selamat. "Berdasarkan informasi sementara yang diterima Polres Karawang, seluruh awak dinyatakan selamat,” kata Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, Jumat.

Kelima orang itu mengalami syok meski tidak ada cedera berat. Mereka dipindahkan ke salah satu hotel di Purwakarta.

2. Pesawat sempat berputar-putar