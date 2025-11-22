Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Detik-Detik Jet Tempur India Jatuh saat Bermanuver Barrel Roll

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |07:07 WIB
Detik-Detik Jet Tempur India Jatuh saat Bermanuver Barrel Roll
Jet Tempur India jatuh (Foto: India Today)
A
A
A

DUBAI – Insiden tragis terjadi pada Jumat 21 November di ajang Dubai Airshow, ketika jet tempur Tejas milik Angkatan Udara India (IAF) jatuh saat sedang melakukan manuver udara. Peristiwa yang terjadi pada pukul 14.08 waktu setempat ini menewaskan sang pilot.

Pesawat yang dikenal memiliki catatan keselamatan yang hampir sempurna ini tiba-tiba kehilangan keseimbangan setelah memukau penonton, lalu menukik dan jatuh ke tanah, menimbulkan kepulan asap hitam tebal. IAF telah mengonfirmasi kematian pilot dalam kecelakaan tersebut.

Bagaimana Jet Tempur Tejas Bisa Jatuh?

Para ahli kini mencoba menguraikan detik-detik terakhir pesawat tempur ringan (LCA) tersebut, yang merupakan kecelakaan kedua yang dialami Tejas dalam 24 tahun sejarahnya, melansir India Today, Sabtu (22/11/2025). Kecelakaan ini terjadi sehari setelah pemerintah membantah klaim viral bahwa pesawat tempur Tejas Mk1 mengalami kebocoran oli di pameran udara Dubai.

Menurut para ahli, pilot IAF tampaknya sedang melakukan manuver yang dikenal sebagai barrel roll, yaitu gerakan di mana jet berputar pada sumbu longitudinalnya (rotasi aksial penuh), kemudian kembali tegak. Meskipun bukan manuver yang rumit, manuver ini menuntut pilot berada dalam posisi terbalik sesaat sebelum berputar penuh.

Pada Jumat, Tejas terlihat hendak melakukan putaran yang tepat—mulai dengan menarik ke atas, kemudian terbalik, dan kemudian turun lagi. Pesawat seharusnya kembali menanjak, namun hal itu tidak pernah terjadi.

•    Terlalu Dekat ke Tanah: Jet tersebut kemungkinan besar terlalu dekat dengan permukaan tanah untuk dapat menarik diri kembali ke atas dan menyelesaikan manuver dengan sukses.
•    Kecepatan Rendah: Selain itu, para ahli menduga jet juga kemungkinan tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk kembali menanjak, yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160477/pesawat_jatuh-QbI2_large.jpg
Pesawat Latih Jatuh Tewaskan Marsma Fajar, DPR: Investigasi Mendalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160181/tni-0rtf_large.jpg
Aksi Heroik Red Wolf Marsma Fajar Adriyanto Sergap Jet Tempur AS di Langit Bawean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160170/fajar-2Lga_large.jpg
Jenazah Marsma TNI Fajar Adriyanto Akan Dimakamkan di Pemakaman Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160168/pesawat_jatuh-sEJQ_large.jpg
Marsma TNI Fajar Adriyanto, Korban Jatuhnya Pesawat Latih Bakal Dimakamkan di Probolinggo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160147/pesawat_latih_jatuh-WenJ_large.jpg
Cerita Warga Detik-Detik Menegangkan Pesawat Latih Jatuh di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160145/pesawat_jatuh-rtQ6_large.jpg
Puing Pesawat Latih Jatuh di Kawasan TPU Ciampea Bogor Dievakuasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement