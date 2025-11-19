Ukraina Akan Terima 100 Jet Tempur Rafale F4 Prancis

JAKARTA – Ukraina berencana mengakuisisi hingga 100 jet tempur Rafale buatan Prancis selama dekade mendatang, beserta persenjataan lainnya, termasuk sistem pertahanan udara, demikian diumumkan oleh pemimpin kedua negara.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji langkah tersebut sebagai “bersejarah”, setelah menandatangani surat pernyataan dengan mitranya dari Prancis, Emmanuel Macron, di pangkalan udara dekat Paris pada Senin (17/11/2025).

Berbicara kepada saluran berita LCI, Macron mengatakan rencana pengiriman jet-jet tersebut “diperlukan untuk regenerasi militer Ukraina”. Pengiriman jet tempur Rafale F4 ini direncanakan selesai pada 2035, sementara produksi bersama drone pencegat akan dimulai tahun ini.

Zelensky menyebut rencana tersebut sebagai “kesepakatan strategis dan bersejarah”.

“Ini adalah perjanjian strategis yang akan berlangsung selama 10 tahun, dimulai tahun depan,” kata Zelensky dalam pengarahan bersama Macron, sebagaimana dilansir BBC.

Surat tersebut bukanlah kontrak final, melainkan komitmen awal. Macron tidak memberikan jadwal pengiriman atau detail mekanisme pembiayaan, hanya mengatakan ia berharap Uni Eropa akan membantu pengadaan jet-jet tersebut. Hal ini terjadi di tengah perdebatan para pejabat di Brussel mengenai rencana penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk pinjaman sebesar USD 140 miliar bagi Ukraina yang sedang kekurangan dana. Moskow mengecam pembekuan aset tersebut sebagai “pencurian”.