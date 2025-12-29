Trump: AS dan Ukraina Makin Dekat Sepakati Perjanjian Damai

PALM BEACH – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Minggu (28/12/2025) bahwa ia dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy “semakin dekat, mungkin sangat dekat” dengan kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Meski begitu, Trump mengakui bahwa nasib wilayah Donbas yang disengketakan tetap menjadi isu penting yang belum terselesaikan.

Kedua pemimpin berbicara dalam konferensi pers bersama setelah bertemu di resor Mar-a-Lago milik Trump di Florida pada Minggu sore. Mereka melaporkan kemajuan pada dua isu paling kontroversial dalam perundingan perdamaian: jaminan keamanan untuk Ukraina dan pembagian wilayah Donbas di Ukraina timur yang ingin direbut Rusia.

Baik Trump maupun Zelensky hanya memberikan sedikit detail dan tidak menetapkan tenggat waktu untuk menyelesaikan kesepakatan perdamaian, meskipun Trump mengatakan akan jelas “dalam beberapa minggu” apakah negosiasi untuk mengakhiri perang akan berhasil. Ia menambahkan bahwa beberapa “masalah pelik” seputar wilayah harus diselesaikan.

Zelenskiy mengatakan kesepakatan tentang jaminan keamanan untuk Ukraina telah tercapai. Trump sedikit lebih berhati-hati, menyebut bahwa mereka telah mencapai 95% dari kesepakatan tersebut, dan bahwa ia mengharapkan negara-negara Eropa untuk “mengambil alih sebagian besar” upaya itu dengan dukungan AS.