Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump: AS dan Ukraina Makin Dekat Sepakati Perjanjian Damai

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |12:15 WIB
Trump: AS dan Ukraina Makin Dekat Sepakati Perjanjian Damai
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (Foto: X)
A
A
A

PALM BEACH – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Minggu (28/12/2025) bahwa ia dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy “semakin dekat, mungkin sangat dekat” dengan kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Meski begitu, Trump mengakui bahwa nasib wilayah Donbas yang disengketakan tetap menjadi isu penting yang belum terselesaikan.

Kedua pemimpin berbicara dalam konferensi pers bersama setelah bertemu di resor Mar-a-Lago milik Trump di Florida pada Minggu sore. Mereka melaporkan kemajuan pada dua isu paling kontroversial dalam perundingan perdamaian: jaminan keamanan untuk Ukraina dan pembagian wilayah Donbas di Ukraina timur yang ingin direbut Rusia.

Baik Trump maupun Zelensky hanya memberikan sedikit detail dan tidak menetapkan tenggat waktu untuk menyelesaikan kesepakatan perdamaian, meskipun Trump mengatakan akan jelas “dalam beberapa minggu” apakah negosiasi untuk mengakhiri perang akan berhasil. Ia menambahkan bahwa beberapa “masalah pelik” seputar wilayah harus diselesaikan.

Zelenskiy mengatakan kesepakatan tentang jaminan keamanan untuk Ukraina telah tercapai. Trump sedikit lebih berhati-hati, menyebut bahwa mereka telah mencapai 95% dari kesepakatan tersebut, dan bahwa ia mengharapkan negara-negara Eropa untuk “mengambil alih sebagian besar” upaya itu dengan dukungan AS.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192334//menko_airlangga-86s7_large.jpg
4 Fakta Kesepakatan Perjanjian Dagang RI-AS hingga Trump Minta Mineral Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/18/3192194//rusia_hantam_ukraina_dengan_500_drone-YSh9_large.png
Jelang Pertemuan Zelenskiy–Trump, Rusia Hantam Ukraina dengan 500 Drone dan Puluhan Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/18/3191938//trump-snNQ_large.jpg
Trump Lancarkan Serangan Dahsyat ke ISIS di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/16/3191853//ilustrasi-L2ob_large.jpg
AS Larang Semua Drone Buatan Luar Negeri, Merek China Paling Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/18/3191436//kapal_trump_class_uss_deviant-5T2L_large.jpg
Trump Umumkan Kapal Perang Baru AL AS, Dilengkapi Rudal Hipersonik hingga Laser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/18/3191427//militer_pakistan-q0Rj_large.jpg
Pakistan Tangguhkan Komitmen Konkret terhadap Pasukan Stabilisasi Gaza Trump
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement