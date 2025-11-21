Jet Tempur India Jatuh saat Demo di Dubai Air Show, Pilot Tewas

Jet Tempur India Jatuh saat Demo di Dubai Air Show (foto: Dubai Media Office via AP)

JAKARTA – Sebuah jet tempur HAL Tejas milik India jatuh saat melakukan penerbangan demonstrasi di Dubai Air Show, Jumat (21/11/2025). Insiden ini menewaskan satu-satunya pilot yang berada di dalam pesawat.

Pesawat tersebut jatuh dan menghantam landasan di Bandara Internasional Al Maktoum, Dubai World Central, lalu meledak dan menimbulkan bola api besar serta asap hitam pekat. Petugas darurat, termasuk pemadam kebakaran, ambulans, polisi, dan helikopter, segera dikerahkan ke lokasi dan menyemprotkan busa tebal untuk memadamkan api.

Para penonton, termasuk keluarga yang memadati tribun utama menjelang penutupan pertunjukan udara hari itu, terkejut dan panik saat menyaksikan pesawat kehilangan kendali dan jatuh.

Angkatan Udara India (IAF) mengonfirmasi kecelakaan tersebut dan menyatakan bahwa "pilot mengalami cedera fatal dalam kecelakaan itu."

“IAF sangat menyesalkan hilangnya nyawa dan berdiri bersama keluarga yang ditinggalkan,” demikian pernyataan resmi IAF, seperti dilansir dari APNews.