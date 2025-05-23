Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesawat Jatuh Hantam Rumah Tewaskan Setidaknya 2 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |06:57 WIB
Pesawat Jatuh Hantam Rumah Tewaskan Setidaknya 2 Orang
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

LOS ANGELES - Setidaknya dua orang tewas dan delapan lainnya cedera pada Kamis, (22/5/2025) ketika sebuah pesawat kecil jatuh di lingkungan San Diego tempat tinggal keluarga militer, merusak rumah dan kendaraan.

Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 03.45 waktu setempat di kompleks perumahan militer di lingkungan Tierrasanta, kata pejabat setempat. Lokasi kecelakaan itu berjarak sekira 2 mil di sebelah timur Bandara Eksekutif Montgomery-Gibbs.

Tidak jelas berapa banyak orang yang berada di dalam pesawat saat jatuh. Polisi mengatakan mereka yakin tidak ada seorang pun di darat yang tewas tetapi tidak dapat segera memastikannya.

"Kami melihat sebuah pesawat terbang melewati daerah ini, menghancurkan satu rumah," kata Asisten Kepala Pemadam Kebakaran San Diego Dan Eddy dalam sebuah konferensi pers di depan sebuah rumah yang rusak, sebagaimana dilansir Reuters.

Ketika petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian, mereka menemukan satu rumah dan beberapa kendaraan terbakar, kata Eddy.

Departemen Kepolisian San Diego melaporkan dua orang dipastikan tewas dan delapan lainnya terluka, hingga pukul 11 pagi pada Kamis.

 

Halaman:
1 2
      
