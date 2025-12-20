Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi Besar-besaran! Kapolri Tunjuk 6 Polwan Jadi Kapolres, Ini Daftarnya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |11:00 WIB
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi dan promosi jabatan terhadap perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Dalam surat telegram yang diterbitkan pada 15 Desember 2025 itu terdapat enam polisi wanita (polwan) dipromosikan menjabat Kapolres.

“Penguatan struktur Direktorat PPA dan PPO di sejumlah Polda menjadi komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan, anak, serta kelompok rentan,’’ kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu (20/12/2025).

‘’Penempatan Polwan pada jabatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang lebih humanis dan responsif,” lanjutnya.

Enam polwan itu di antaranya menjabat sebagai Kapolres Karimun, Majalengka, Batang, Tebing Tinggi, Purbalingga, dan Samosir.

Selain itu, sebanyak 17 Polwan mendapat promosi ke jabatan Kombes. Dengan sebagian besar mengisi posisi Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) di berbagai Polda.

Di antaranya Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, hingga kawasan Indonesia Timur.

 

