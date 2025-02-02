Pesawat Jatuh di Philadelphia Tewaskan Setidaknya 7 Orang, 19 Korban Luka-Luka

PHILADELPHIA - Setidaknya tujuh orang tewas ketika sebuah pesawat medis jatuh di Philadelphia, Amerika Serikat (AS) pada Jumat, (31/1/2025) termasuk enam warga Meksiko yang berada di dalam pesawat dan satu orang yang berada di darat, kata presiden Meksiko dan wali kota Philadelphia pada Sabtu, (1/2/2025).

Wali kota Philadelphia Cherelle Parker mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa orang yang meninggal di darat berada di dalam mobil di lokasi kecelakaan.

"Sejauh ini, hitungan kami adalah ada 19 korban luka," kata Parker, sebagaimana dilansir Reuters.

Korban Termasuk Anak-Anak

Secara terpisah, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan dalam sebuah posting di X bahwa ia telah meminta pejabat konsuler untuk mendukung keluarga dari enam warga negara Meksiko yang berada di pesawat dan meninggal saat jatuh.

Jet Rescue Air Ambulance, yang berkantor pusat di Meksiko dan memiliki izin untuk beroperasi di AS, pada Jumat, mengatakan pesawatnya jatuh dengan empat awak, satu pasien medis anak-anak dan ibu pasien di dalamnya.

Anak tersebut adalah seorang gadis yang sedang dalam perjalanan pulang dengan tujuan akhir Tijuana, kata Shai Gold, yang bekerja di bagian strategi perusahaan di Jet Rescue Air Ambulance, kepada CNN pada Jumat. Ibunya juga ikut dalam penerbangan, katanya.