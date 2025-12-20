Ribuan Perwira Mutasi, Kapolres Metro Jakarta Pusat hingga Jaksel Digeser

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi jabatan Kapolres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) dan Jakarta Selatan (Jaksel). Sebanyak 1.086 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) dimutasi.

Hal ini tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2781/XII/KEP./2025 dan ST/2781A/XII/KEP./2025 per tanggal 15 Desember 2025 ditandatangani oleh Kapolri atas nama As SDM Irjen Anwar.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa mutasi tersebut merupakan bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya penguatan kinerja Polri dalam menjawab tantangan tugas ke depan.

“Mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Selain sebagai bentuk pembinaan karier, ini juga dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” kata Trunoyudo kepada awak media, Sabtu (20/12/2025).

Dalam telegram tersebut, Kapolres Metro Jakpus Kombes Susatyo Purnomo Condro dipromosi menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama TK. II Bareskrim Polri.

Jabatan Kapolres Metro Jakpus ke depannya bakal diisi oleh Kombes Reynold E.P. Hutagalung.