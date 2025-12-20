Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Matel Tewas Dikeroyok Polisi, Polda Metro: Penagihan Paksa Debt Collector Aksi Premanisme!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |13:28 WIB
2 Matel Tewas Dikeroyok Polisi, Polda Metro: Penagihan Paksa Debt Collector Aksi Premanisme!
Oknum Polisi Pengeroyok Matel/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkapkan, bahwa proses penagihan yang dilakukan oleh para debt collector atau mata elang alias matel kerap menimbulkan masalah. Bahkan, hal tersebut disebut sebagai aksi premanisme.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, matel melakukan penagihan dengan cara bergerombol sehingga membuat orang yang ditagih merasa terintimidasi.

"Kami sampaikan, ini sudah menjadi sistem premanisme. Karena apa? Dengan bergerombol melihat konsumen didatangi dengan kelompok orang yang banyak. Ini kan mau lakukan intimidasi dan intervensi," kata Budi dikutip, Sabtu (20/12/2025).

Budi menjelaskan, meskipun matel itu menunjukkan surat tugas saat  menagih, namun pelaksanaannya harus ada proses mediasi hingga somasi. Jangan langsung melakukan penagihan secara paksa.

"Seharusnya, sudah menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah tugas dari lembaga pembiayaan,’’ujar Budi.

‘’Yang paling utama adalah, solusinya adalah mediasi dan memberikan somasi, bukan melakukan pengamanan penarikan secara paksa kendaraan-kendaraan tersebut," tutup Budi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189281/pembunuhan-sa8q_large.jpg
2 Orang Debt Collector Dipukuli Pengendara Mobil di TMP Kalibata, 1 Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177382/mata_elang-08ai_large.jpg
Viral 6 Debt Collector Hentikan Paksa Pengendara Motor dan Maki-Maki Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190877//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-AgGf_large.jpg
Polisi Belum Tangkap Pembakar Lapak Pedagang di Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190524//kabag_penum_divisi_humas_polri_kombes_erdi_adrimulan_chaniago-jPMG_large.jpeg
Hasil Sidang Etik Kasus Pengeroyokan Debt Collector di Kalibata: Empat Anggota Polri Demosi 5 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190514//kabag_penum_divisi_humas_polri_kombes_erdi_adrimulan_chaniago-IAqd_large.jpg
Pengeroyokan Maut Debt Collector di Kalibata, Ini Peran dan Sanksi 6 Anggota Yanma Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190507//kabag_penum_ropenmas_divhumas_polri_kombes_pol_erdi_a_chaniago-TRAE_large.jpg
Dua Polisi Pengeroyok Debt Collector di Kalibata Dipecat Tidak Hormat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement