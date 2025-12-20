Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Kapolri Mutasi 1.086 Perwira, Wakapolda Papua Barat Dijabat Polwan Cantik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |09:50 WIB
Breaking News! Kapolri Mutasi 1.086 Perwira, Wakapolda Papua Barat Dijabat Polwan Cantik
Kapolri Mutasi 1.086 Perwira Tinggi, Wakapolda Papua Barat Dijabat Polwan Cantik/ist
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan promosi jabatan terhadap 1.086 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Setidaknya terdapat lima surat telegram yang diterbitkan pada 15 Desember 2025.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa mutasi tersebut merupakan bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya penguatan kinerja Polri dalam menjawab tantangan tugas ke depan.

“Mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Selain sebagai bentuk pembinaan karier, ini juga dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” kata Trunoyudo kepada awak media, Sabtu (20/12/2025).

Lima telegram tersebut masing-masing meliputi mutasi Pati dan Pamen, baik untuk kebutuhan organisasi, promosi jabatan, hingga nivelering.

Dari keseluruhan mutasi, sebanyak 928 personel mendapatkan promosi maupun penugasan setara (flat), termasuk satu jabatan Kapolda NTB yang dipercayakan kepada Irjen Edy Murbowo.

Dalam mutasi kali ini, ada beberapa Polwan yang ditempatkan di sejumlah jabatan strategis. Tercatat sebanyak 35 Polwan mendapatkan promosi, termasuk satu Polwan berpangkat Brigjen yang dipercaya menjabat sebagai Wakapolda Papua Barat, yakni Brigjen Sulastiana.

(Fahmi Firdaus )

      
