Pesawat Cessna Jatuh di Karawang, Begini Kronologinya!

JAKARTA – Sebuah pesawat jenis Cessna jatuh di area persawahan Kampung Ceplik, Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat, Jumat (21/11/2025) sore. Sebelum jatuh, pesawat tersebut disebut sempat berputar-putar di langit Karawang.

Hal itu diungkapkan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, dalam program Breaking News iNews TV. Ia mengatakan belum mengetahui secara pasti penyebab jatuhnya pesawat milik BRO Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PK-WMP itu.

“Sampai hari ini kami juga masih belum dapat informasinya. Tapi yang jelas, cuaca di wilayah Kabupaten Karawang dari siang sampai sore ini memang berawan. Saya tidak mengerti apakah mungkin ada kendala di pesawat atau seperti apa,” ujar Aep.

Aep menyebut sejumlah warga melihat pesawat tersebut sempat berputar-putar sebelum akhirnya jatuh di persawahan. “Menurut penyampaian dari warga Tirtamulya, Desa Kertawaluya, pesawat ini muter-muter di wilayah situ,” katanya.