HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Panen Raya, Presiden Prabowo Coba Buah dan Susu Sebelum Deklarasi Swasembada Pangan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |12:32 WIB
Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya di Karawang, Jawa Barat, 7 Januari 2026. (Foto: Biro Pers Setpres)
KARAWANG – Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (7/1/2026) menghadiri kegiatan panen raya sekaligus deklarasi swasembada pangan di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada acara ini, Presiden Prabowo mencoba langsung berbagai produk pertanian yang disajikan.

Setiba di lokasi acara, Presiden Prabowo terlihat berkeliling meninjau sejumlah stan pangan yang disediakan. Saat mengunjungi salah satu stan, Presiden Prabowo tampak mencoba buah yang disajikan, menyerupai melon, dan memakannya secara langsung. Setelah itu, dirinya juga terlihat mencoba produk susu kemasan yang dituangkan oleh penjaga stan.

Presiden juga tampak menyambangi stan Perum Bulog. Di lokasi tersebut, dirinya sempat mendengarkan penjelasan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani terkait produk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta pengelolaan pasokan pangan nasional.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

 

