INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pesawat Cessna PK-WMP Jatuh di Karawang, Polisi Pastikan Lima Orang Selamat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |16:36 WIB
Pesawat Cessna PK-WMP Jatuh di Karawang, Polisi Pastikan Lima Orang Selamat
Pesawat Cessna PK WMP Jatuh di Karawang (foto: dok ist)
A
A
A

KARAWANG – Pesawat milik BRO Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PK-WMP terjatuh di Desa Kertawaluya, Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat, pada Jumat sore. Polisi memastikan lima orang yang berada di dalam pesawat selamat.

“Pesawat yang terbang dari Tangerang menuju Cirebon tersebut membawa lima orang awak. Berdasarkan informasi sementara yang diterima Polres Karawang, seluruh awak dinyatakan selamat,” kata Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, Jumat (21/11/2025).

Wildan menjelaskan, bahwa petugas gabungan Polri, TNI, BPBD, dan unsur pemerintah daerah telah dikerahkan menuju lokasi untuk melakukan pengecekan TKP, evakuasi, serta pengamanan area jatuhnya pesawat.

“Data lebih lanjut masih dalam pendalaman. Tim gabungan sedang berada di lapangan untuk memastikan kondisi terkini dan melakukan penanganan,” ujarnya.

Sebelumnya, rekaman video yang beredar menunjukkan pesawat berada di area persawahan, dengan warga sekitar terlihat mendatangi lokasi kejadian. Pada badan pesawat tampak tulisan “Skydive Indonesia”.

(Awaludin)

      
