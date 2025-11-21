Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pesawat Cessna Jatuh di Karawang: Cuaca Mendung Diduga Berpengaruh

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |18:57 WIB
Pesawat Cessna Jatuh di Karawang: Cuaca Mendung Diduga Berpengaruh
Pesawat jatuh di Karawang (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan bahwa cuaca di wilayahnya tengah mendung saat pesawat jenis Cessna jatuh di area persawahan Kampung Ceplik, Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat, Jumat (21/11/2025) sore.

Aep menyebutkan cuaca di Kabupaten Karawang sudah mendung sejak pukul 12.00 WIB. Bahkan, kata dia, sebagian wilayah telah diguyur hujan.

“Kabupaten Karawang dari tadi sekitar jam 12 itu memang ada sebagian wilayah yang hujan dan sebagian lagi mendung, hampir turun hujan,” ucap Aep.

Kendati begitu, Aep mengaku belum mengetahui penyebab pasti jatuhnya pesawat milik BRO Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PK-WMP tersebut.

“Sampai hari ini kami masih belum mendapat informasinya. Tapi yang jelas, cuaca di wilayah Kabupaten Karawang sejak siang sampai sore memang berawan. Saya tidak mengerti apakah ada kendala pada pesawat atau seperti apa,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Karawang pesawat Pesawat jatuh
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185040//pesawat_jatuh_di_karawang-DrbK_large.jpg
Pesawat Cessna Jatuh di Karawang, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185033//peswat-AKMo_large.jpg
Pesawat Cessna Sempat Berputar-putar Sebelum Jatuh ke Tengah Sawah di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185025//pesawat_cessna_pk_wmp_jatuh_di_karawang-2DYL_large.jpeg
Pesawat Cessna PK-WMP Jatuh di Karawang, Polisi Pastikan Lima Orang Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185020//pesawat_jatuh-rI1s_large.jpg
Breaking News! Pesawat Bertuliskan ‘Skydive Indonesia’ Jatuh di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183118//pesawat_hercules_turki-EGyr_large.jpg
Pesawat Hercules Militer Turki Jatuh di Georgia, 20 Tentara Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183017//pesawat-DTbo_large.jpg
Pesawat Militer Turki Jatuh di Georgia, Setidaknya Mengangkut 20 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement