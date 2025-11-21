Pesawat Cessna Jatuh di Karawang: Cuaca Mendung Diduga Berpengaruh

JAKARTA – Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan bahwa cuaca di wilayahnya tengah mendung saat pesawat jenis Cessna jatuh di area persawahan Kampung Ceplik, Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat, Jumat (21/11/2025) sore.

Aep menyebutkan cuaca di Kabupaten Karawang sudah mendung sejak pukul 12.00 WIB. Bahkan, kata dia, sebagian wilayah telah diguyur hujan.

“Kabupaten Karawang dari tadi sekitar jam 12 itu memang ada sebagian wilayah yang hujan dan sebagian lagi mendung, hampir turun hujan,” ucap Aep.

Kendati begitu, Aep mengaku belum mengetahui penyebab pasti jatuhnya pesawat milik BRO Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PK-WMP tersebut.

“Sampai hari ini kami masih belum mendapat informasinya. Tapi yang jelas, cuaca di wilayah Kabupaten Karawang sejak siang sampai sore memang berawan. Saya tidak mengerti apakah ada kendala pada pesawat atau seperti apa,” katanya.