HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Dangkal M4,2 Guncang Boltim Sulawesi Utara

Awaludin , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |07:05 WIB
Gempa Dangkal M4,2 Guncang Boltim Sulawesi Utara
Gempa Guncang Boltim Sulawesi Utara (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,2 mengguncang wilayah tenggara Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Senin (5/1/2026) pagi.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 05.50.02 WIB. Episentrum gempa berada di koordinat 0,33 Lintang Selatan dan 125,56 Bujur Timur, atau sekitar 160 kilometer tenggara Tutuyan, Boltim.

BMKG mencatat gempa tersebut memiliki kedalaman 10 kilometer. Hingga laporan ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.

BMKG menyatakan, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Masyarakat diimbau tetap tenang namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah seiring kelengkapan data,” tulis BMKG dalam keterangannya.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk hanya mengandalkan informasi resmi dan tidak terpancing oleh isu atau kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(Awaludin)

      
